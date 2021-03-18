Beşiktaş "Portekiz'in Haaland'ı" için harekete geçti

Beşiktaş, Portekiz ekibi Portimonense takımının forveti Beto için harekete geçti.

Portekiz SIC Noticias televizyonunun haberine göre, siyah beyazlılar 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 5 milyon euro teklif bulundu.

Portimonense'nin Portekizli futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş'ın teklifinin geri çevrildiği aktarıldı.

1,94 boyundaki Portekizli forveti, fiziki özellikleri ve tarzı ile İspanyol AS gazetesi tarafından 'Portekiz'in Haaland'ı' olarak değerlendirilmişti.

Bu sezon Portimonense ile ligde 19 maça çıkan Beto, 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi Haziran 2023'te tamamlanıyor.