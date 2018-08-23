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Spor

Beşiktaş, Partizan maçına hazır

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı

23 Ağustos 2018 01:31

Ali DANAŞ / BELGRAD (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah beyazlı takım kritik mücadele öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Belgrad Partizan Stadyumu\'nda yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Siyah beyazlı ekip bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Öte yandan bir dönem Galatasaray\'da forma giyen Partizan\'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi de antrenmanı takip etti.
Partizan - Beşiktaş maçı yarın TSİ 21.30\'da oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman

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