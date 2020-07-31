Beşiktaş, Papiss Cisse transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli forvet Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor.

Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanya ekibinden üçüncü transferi de yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi.



35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi.Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı formayı giydirecek.