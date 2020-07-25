Beşiktaş, Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalıyor

Beşiktaş, Alanyaspor’da N’Sakala ile birlikte eşyalarını toplayan ve rotayı İstanbul’a çeviren Papiss Cisse’de artık sona doğru geldi. Sezonun bitmesinin ardından Senegalli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası gözler hemen yeni forvete çevrildi. Burak’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, bu boşluğu Alanyaspor’un yıldızı Papiss Cisse ile dolduracak.



Alanya’dan Cisse’nin yanı sıra sol bek Fabrice N’Sakala transferinde artık imza aşamasına gelen ve stoper Welinton’la da görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, 35 yaşındaki Senegalli forvetle sezon bittikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Akdeniz ekibinden senelik 1.6 milyon Euro civarı para alan tecrübeli oyuncuya Kara Kartal’ın, 1.5 milyon Euro önereceği gelen haberler arasında yer alıyor.



Trabzonspor’dan Alexander Sörloth’la Süper Lig’de gol krallığında yarışan Cisse, bu sezon 36 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, bu gollerin 22’sini ligde kaydetti.