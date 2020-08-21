Beşiktaş, PAOK maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesini açıkladı
Beşiktaş, 25 Ağustos'ta deplasmanda PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı için UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Bildirilen listede yeni transferler Mensah, N’Sakala ve Welinton da yer aldı.
Siyah-beyazlılar, maçtan 24 saat öncesine kadar, bildirilen kadroda 2 değişiklik yapabilecek.
İşte siyah-beyazlıların kadrosu
Kaleci: Ersin, Utku
Defans: Douglas, Vida, Roco, Welinton, Erdoğan, Rıdvan, N'Sakala
Orta saha: Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, Necip, Kartal, N'Koudou, Boyd, Lens, Hasic
Forvet: Larin, Umut, Güven.