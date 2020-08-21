Beşiktaş, PAOK maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesini açıkladı

Beşiktaş, 25 Ağustos'ta deplasmanda PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı için UEFA'ya oyuncu listesini bildirdi. Bildirilen listede yeni transferler Mensah, N’Sakala ve Welinton da yer aldı.

Siyah-beyazlılar, maçtan 24 saat öncesine kadar, bildirilen kadroda 2 değişiklik yapabilecek.

İşte siyah-beyazlıların kadrosu

Kaleci: Ersin, Utku

Defans: Douglas, Vida, Roco, Welinton, Erdoğan, Rıdvan, N'Sakala

Orta saha: Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, Necip, Kartal, N'Koudou, Boyd, Lens, Hasic

Forvet: Larin, Umut, Güven.