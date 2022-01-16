Beşiktaş, pandemiyi mali yönden olumlu geçirdi

KPMG Football Benchmark araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, pandemi döneminde şampiyon olan Avrupa ligi takımları arasında kar-zarar dengesinde iyileşme görülen tek takım Beşiktaş oldu.

Avrupa’daki sekiz büyük ligin (İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve Türkiye) şampiyonlarının mali yönden incelendiği raporda halen birçok kulübün pandemi öncesi toplam kazançlarına ulaşamadığı belirtilirken 2021 yılı haziran ayında biten dönem baz alındığında çoğu şampiyon takımın ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşadığı aktarıldı.

Raporda Beşiktaş hariç tüm şampiyon takımların reklam gelirlerini arttırdığı bildirilirken bu durumun sebebi olarak 2 yıl önce pandemi nedeniyle ertelenen maçların ödemesini kulüplerin bu dönemde elde etmesi olarak gösterildi.

Raporda, Beşiktaş’ın, net zararının 44,4 milyon euro olmasına rağmen tüm şampiyonlar arasında kar-zarar dengesinde iyileşme gösteren tek takım olduğu kaydedildi.

Şampiyon takımların kadro değerlerinin de pandemiden oldukça kötü etkilendiği belirtilen raporda, Lille, Sporting Lisbon, Bayern Münih ve Beşiktaş’ın kadro değerleri yükselen kulüpler olduğu ifade edildi.