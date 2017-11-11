Beşiktaş özel maçta berabere kaldı

Beşiktaş - Astra Giurgiu: 1-1

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş milli maçlar için lige verilen arayı Romanya ekibi Astra Giurgiu ile özel maç yaparak değerlendirdi.

Ali Şansdan\'ın yönettiği karşılaşma Vodafone Park\'ta oynandı ve 1-1\'lik beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş stoper ikilisini Medel ve Necip ile oluştururken, genç oyuncu Fatih Aksoy\'a bu kez sağ bekte görev verdi. Negredo, Lens, Talisca, Adriano, Tolgay ve Atiba gibi as oyuncuların yer aldığı ilk 11\'de, lig ve Avrupa maçlarında görev almayan Mustafa Pektemek de oynama şansı yakaladı ve bir gol atma başarısı gösterdi. Şenol Güneş, Ricardo Quaresma\'yı 2\'nci yarıda oyuna dahil ederken 65\'inci dakikadan sonra altyapı oyuncularına şans verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 21\'inci dakikada Mustafa Pektemek\'in attığı gol ile 1-0 Beşiktaş\'ın üstünlüğünde sonuçlanırken, Le Tallec ikinci yarının 59\'uncu dakikasında Astra\'ya beraberliği getiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan detaylar

FOTOĞRAFLI