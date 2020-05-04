Beşiktaş özüne dönüyor; Samet Aybaba geri dönüyor

Sportif direktör arayışına geçen Beşiktaş'ta ilk hedef Samet Aybaba. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah- Beyazlılar 'öze dönüş' politikasına geçmeye hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; bu doğrultuda ilk adımı Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük koltuğuna getirerek atan Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim, şimdi de kulübe bir sportif direktör kazandırmak istiyor.



Birçok ismin bulunduğu listede Beşiktaş efsanesi Samet Aybaba’nın ön plana çıktığı öğrenildi.



En kısa zamanda tecrübeli hoca ile görüşme yapacak olan Beşiktaş, olumsuz cevap alması halinde rotasını Mustafa Denizli ya da Mehmet Özdilek’e çevirecek.