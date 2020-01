Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında çıkış arıyor

Siyah-beyazlılar beraberliklere abone

Şenol Güneş kadroda revizyon yapacak mı?

Babel, Talisca ve Pepe sarı kart sınırında

Beşiktaş\'ın Osmanlıspor\'a karşı büyük üstünlüğü

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi kurasında dişine göre bir rakip çekerek kalan tüm konsantrasyonunu lige vermek isteyen teknik heyet ve futbolcuları Bayern Münih\'in çıkması bir hayli etkiledi. Ancak ligde çok fazla puan kaybeden siyah-beyazlılar 5 gündür gündemden düşmeyen Bayern kurasına rağmen toparlanmaya ve Osmanlıspor maçını kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. İki takım arasında yarın akşam Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşma saat 19:30\'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler\'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken dördüncü hakem Ümit Öztürk olacak.

SİYAH BEYAZLILAR BERABERLİKLERE ABONE

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig\'de bu sezon yaşadığı puan kayıplarının yanısıra oynadığı oyun ile de adeta geçmişini arıyor. Şampiyonlar Ligi\'nde çok başarılı maçlar çıkartan siyah-beyazlılar ligde aldığı beraberlikler ile dikkat çekiyor. 15 maçta 6 beraberliği bulunan Kara Kartallar bu beraberliklerin 3\'ünü son dört haftada yaşadı. Teleset Mobilya Akhisar ve Evkur Yeni Malatyaspor ile üst üste 0-0 beraber kalan Beşiktaş, Galatasaray\'ı 3-0 ile geçtikten sonra geçen hafta Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı ve dört maçta 3 beraberlik aldı.

ŞENOL GÜNEŞ KADRODA REVİZYON YAPACAK MI?

Son iki sezonun aksine kapanan takımlara karşı gol yollarında fazlasıyla sıkıntı çeken siyah-beyazlı takımın gol sorununun yanısıra pozisyona girmekte de zorluk yaşadığı görülüyor. Genelde aynı on bir ile mücadele eden ve zorunlu haller olmadıkça kadroda revizyon yapmayan Güneş\'in Osmanlıspor\'a karşı nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusu. Hafta içindeki antrenmanlarda çeşitli on birler deneyen tecrübeli teknik adam orta saha kurgusunu değiştirmenin yanısıra kanatlarda da değişiklik yapabileceğinin sinyallerini verdi.

Defans bölgesine dokunmayan Güneş orta sahada Atiba\'nın olmadığı Medel - Tolgay - Oğuzhan, Medel - Oğuzhan- Talisca gibi üçlüler denerken Atiba- Oğuzhan ve Talisca\'lı klasik üçlünün de üzerinde durdu.Şenol Güneş\'in Osmanlıspor maçına Atiba-Oğuzhan ve Talisca\'lı orta saha ile çıkması şu an için en kuvvetli ihtimal görünüyor. Güneş\'in hücum bölgesinde son altı maçtır skora katkı sağlayamayan Quaresma\'yı yedek soyundurması da alternatifler arasında bulunmakta. Ancak Quaresama\'nın yerine antrenmanlarda deneği Lens\'in geniş alanda daha verimli olması Şenol Güneş\'i son anda Quaresma\'yı ilk onbire koymaya itebilir.

Beşiktaş\'ın Osmanlıspor karşısındaki tahmini kadrosu Fabricio-Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma (Lens) Babel ve Cenk Tosun şeklinde.

BABEL,TALİSCA VE PEPE SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş\'ta üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Önceki haftalarda 3 sarı kart gören Ryan Babel, Anderson Talisca ve Pepe Osmanlıspor karşısına 3\'er sarı kartla ceza sınırında çıkacak. Üç oyuncu da Osmanlıspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ilk devrenin son maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

BEŞİKTAŞ\'IN OSMANLISPOR\'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş ile Osmanlıspor Süper Lig\'de 17\'nci kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların, Osmanlıspor\'a karşı 16 karşılaşmada 11 galibiyeti bulunurken Başkent ekibi sadece 2 galibiyet elde edebildi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş\'ın galibiyetlerinden iki tanesi hükmen galibiyet şeklinde. Daha önceki adı Ankaraspor olan Osmanlıspor 2009-2010 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansının iptal edilmesiyle Süper Lig\'den ve tüm liglerden düşürülmüştü. Ankaraspor o sezon tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup ilan edildiği için Beşiktaş\'ın 11 galibiyetlik istatistiğinin 2 tanesi hükmen mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, Osmanlıspor\'a 16 karşılaşmada 6\'sı hükmen maçlarda olmak üzere 37 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.İki takım arasında geçen sezon oynanan iki mücadeleyi de Beşiktaş kazandı. Ankara\'da oynanan ilk devre maçını 2-0 ile alan siyah-beyazlılar Vodafoen Park\'ta şampiyonluk turu attıkları son hafta karşılaşmasını da 4-0 kazandı.