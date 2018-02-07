Beşiktaş orta sahası defansın bile gerisinde kaldı

Gol yükü hücum hattı ve savunmada

Orta saha oyuncularından sadece 1 gol 6 asist

Oğuzhan her sezon geriye doğru

Orta sahadan gol atan tek isim Atiba

Tolgay Arslan\'ın Beşiktaş ile ligte golü yok

Savunma hücumda orta sahayı geçti

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - SON iki sezonun şampiyonu Beşiktaş\'ın hücum istatistiklerinde düşüşe geçtiği bilinen bir gerçek. Siyah-Beyazlılar şampiyonluğun geldiği 2015 -2016 sezonunun 20\'nci haftasını 48 gol, 2\'nci şampiyonluğun geldiği 2016-2017 sezonunun 20\'nci haftasını da 40 golle geçerken içinde bulunduğumuz sezonun 20\'nci haftasında 35 golde kaldı.

Gol paylaşımına bakıldığında 35 golün 29\'unda önde oynayan oyuncular olan Cenk Tosun (8), Babel (7), Talisca (7), Negredo (5), Lens (1) ve Quaresma\'nın (1) imzasının olduğu görülüyor. Geri kalan 6 golün 5\'i defans hattına Tosic (3), Pepe (1), Adriano (1) ve 1 tanesi de Atiba ile orta sahaya ait.

Asistlere bakıldığında da öne çıkan ilk isim 6 asist ile Quaresama. Bu isimlere Babel (2) Talisca (3) ve Negredo (2), Cenk Tosun (1) eklendiğinde 14 asistin hücum oyuncuları tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor. Bu istatistikler incelendiğinde önde oynayan beş oyunucunun hem gol atıp hem de birbirlerine asist yaptığı görülürken orta sahada oynayan oyuncuların hücumda savunma oyuncuları kadar yeterli katkıyı sağlayamadığı dikkat çekiyor.

ORTA SAHA OYUNCULARINDAN SADECE 1 GOL 6 ASİST

Beşiktaş\'ın orta sahasında oynayan dört oyuncunun 20 maçta 1 gol 6 asist ile oynaması puan kayıplarının önemli sebeplerinden biri olarak incelenebilir. Atiba, Oğuzhan ve Tolgay\'ın değişmeli oynadığı orta sahada Medel de zaman zaman görev alırken burada en az süre alan oyuncu Necip Uysal.

20\'nci hafta itibari ile inceleme yapıldığında şampiyon olunan son iki sezona göre orta sahanın hücuma katkısında ciddi bir düşüş var. 2015-2016 sezonunda Atiba, Oğuzhan ve Sosa\'nın ağırlıklı oynadığı orta saha 20\'nci haftalar itibari ile 11 gol 13 asist ile takıma önemli bir katkı sağlamış. Hatta bu dönemde Necip Uysal\'ın bile 1 golü bulunmakta. 2016-2017 sezonunda Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve zaman zaman Gökhan İnler\'li orta saha gol sayısında 3\'te kalsa da 12 asist ile hücuma katkıya devam etmiş. İçinde bulunduğumuz sezonda ise orta sahanın hücuma ve skora katkısı son iki sezona göre oldukça az. Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Medel\'li orta saha sadece 1 gol atarken 6 asist ile son 3 yılın en kötü istatistiğine sahip durumda.

OĞUZHAN HER SEZON GERİYE DOĞRU

Şenol Güneş\'in ilk geldiği dönemdeki bol paslaşmalı ve hızlı oyunda yıldızı yeniden parlayarak zirveye çıkan Oğuzhan Özyakup\'un geçen sezon ve bu sezon istenilen performansta olmadığı bir gerçek. 2015-2016 sezonunda 20\'nci haftayı 6 gol 5 asist ile geçen Oğuzhan, geçen sezon aynı haftayı 3 gol 3 asist ile geçerken bu sezon gol atamadı ve sadece 2 asistte kaldı. Kendisinde çok şey beklenen genç yeteneğin bu durumu teknik heyetin ve siyah-beyzalı camianın en çok sorguladığı konulardan biri haline geldi.

ORTA SAHADAN GOL ATAN TEK İSİM ATİBA

2015-2016\'da 33 maçta kesintisiz 90 dakika oynayan Atiba, geçen sezonun sonunu saktlıkalrla geçirmişti. Bu sezon ise sakatlığın yanısıra bazı maçlarda oyundan alınması Kanadalı yıldızın performansını ve oynama sürelerini etkileyen sebepler. Şampiyon olunan ilk sezon maç başına 90 dakika ortalamaya sahip olan Atiba, geçen sezon 6 maç kaçırıp 28 maçta 84 dakika ortalama yakaladı. Bu sezon ise 3 maç kaçıran Kanadalı yıldız 1 maça sonradan girdi ve 17 maçta ortalama 81 dakika süre aldı. Atiba 2015-2016\'da 20 maçta 2 asist yaparken geçen sezon 4 asist ile kendi zirvesini gördü. Kanadalı tamamen savunma anlayışı ile oynamasına rağmen bu sezon ise 1 gol ve 2 asist ile orta sahadan gol atan tek isim durumunda.

TOLGAY ARSLAN\'IN BEŞİKTAŞ İLE LİGDE GOLÜ YOK

Beşiktaş\'a geldiğinde Liverpool\'a attığı gol ile turu getiren oyunculardan biri olan Tolgay Arslan ise lig maçlarında henüz gol atamadı. 2015-2016 sezonunu ağır bir sakatlık ile geçiren Tolgay, geçen sezon kendi açısından zirve yaptı ve gol atmamasına rağmen 20\'nci haftayı 4 asist sezonu da 7 asist ile tamamladı. Tolgay\'ın bu sezon 20\'nci hafta itibari ile sadece 1 asisti bulunuyor.

Stoperde, sağ bekte ve orta sahada; yani Şenol Güneş o gün nerede görev verirse orada oynayan Medel\'in ise 20\'nci hafta itibari ile 1 asisti var.

SAVUNMA HÜCUMDA ORTA SAHAYI GEÇTİ

Beşiktaş orta sahasının böylesi düşük istatistiklerine karşın savunmanın skora yaptığı katkı fazlasıyla dikkat çekiyor. Pepe, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Caner\'in sürekli, Medel\'in de zaman zaman oynadığı defans hattı 5 gol 8 asist ile orta sahayı neredeyse 2\'ye katlamış durumda. Savunmanın asist lideri sadece 12 maç oynamasına rağmen 5 asist ile Caner Erkin. Defanstaki en golcü isim ise 3 gol ile Dusko Tosic. Tosic\'in aynı zamanda 1 de asisti bulunuyor. Savunmadan skora katkı veren diğer iki isim ise 1 gol 2 asist ile Adriano ve 1 gol ile Pepe.