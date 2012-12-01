Beşiktaş Ordu'da seriyi üçledi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Siyah-Beyazlılar, yenik duruma düştüğü Ordu deplasmanından İbrahim Toraman ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle galip ayrıldı. Kartal, galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü yenerek adını 5. tura yazdıran Beşiktaş, Orduspor deplasmanına Manuel Fernandes'ten yoksun çıktı. Maçın 24. dakikasında Hasan Kabze'nin golüyle 1-0 yenik duruma düşen Beşiktaş, 34'te İbrahim Toraman ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona ererken, 54'te Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından attığı gol skoru 2-1'e getirdi. Sahadan aynı skorla galip ayrılan Siyah-Beyazlılar üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça yükseltti. Medical Park Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ve Orduspor'u mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, ligdeki galibiyet sayısını da 7'ye çıkartarak, 25 puana ulaştı. Gaziantepspor karşısında puan kaybeden lider Galatasaray ile puan farkı da 1'e indi.

Bu sezon kendi sahasında başarılı bir grafik sergileyen Orduspor, iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Mağlubiyet sayısını 4'e yükselten ev sahibi takım, haftayı 18 puanla kapattı. Mor-Beyazlıların bu sonuçla galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

İlk 20 dakikalık zaman diliminde iki takım pozisyon bulmakta zorlandı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde ev sahibi takım Hasan Kabze ile 1-0 üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen Orduspor atağında Stancu'nun şık ara pasıyla topla buluşan Hasan Kabze, kaleci McGregor ile karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla toplu filelerle buluşturan Hasan, Orduspor'u öne geçirdi.

Golden sonra rakip yarı alanda yoğun bir pres uygulayan Beşiktaş, 34. dakikada beraberliği yakaladı. Olcay'ın kornerden ortasında Sivok, kafayla topu altıpas içerisine indirdi. İbrahim Toraman'ın şutunda kaleci Fornezzi ilk pozisyonda gole izin vermezken, İbrahim ikinci pozisyonda topu filelerle buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına her iki takım 11'lerini koruyarak başlarken, 49. dakikada sarı kart gören Ersan Gülüm, cezalı duruma düştü ve Eskişehirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Dakikalar 54'ü gösterirken Siyah-Beyazlılar üstünlüğü yakaladı. Holosko'nun kısa pasında ceza yayı çevresinde topla buluşan Oğuzhan, kaleyi karşısına alıp bekletmeden vurdu ve top köşeden ağlarla buluştu.

Skorda üstünlüğü lehine çeviren Beşiktaş'ta golden birkaç dakika sonra yine aynı yerden Oğuzhan'ın sert şutunda kaleci Fornezzi başarılı oldu.

69. dakikada Şamil'in vuruşunda top üstten auta çıkarken, bu pozisyonun hemen ardından Beşiktaş, farkı ikiye çıkartacak gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına giren Hilbert'in ortasında ön direkte Olcay kafayı vurdu, kaleci Fornezzi üzerine gelen topu son anda engelledi.

Kalan dakikalarda taraflar, pozisyona girmekte zorlanırken, skoru koruyan Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.