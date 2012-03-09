T24 - UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Atletico Madrid'e konuk oldu. Atletico Madrid, Salvio ve Adrian'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle siyah beyazlıları 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Beşiktaş'ın tek golü ise Simao'dan geldi.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 24 ve 27. dakikalarda Salvio ile 37. dakikada Adrian Lopez kaydetti..

Siyah-beyazlı takımın tek golü ise 53. dakikada Simao'dan geldi.

Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.. Arda, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında sahadaki yerini alacak...

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Perşembe günü saat 22:05'te İnönü Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Beşiktaş'ın tur atlayabilmesi için İstanbul'daki karşılaşmada rakibini 2-0 veya 4-1, 5-2 gibi 3 farklı galibiyetlerle yenmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetinde, Atletico'nun her türlü galibiyetinde ve berabere kalınması durumunda İspanyol ekibi tur atlayacak.. Beşiktaş'ın maçı 3-1 kazanması durumunda da mücadele uzatmaya gidecek.

Simao attı sevinemedi

Beşiktaş'ın tek golünü atan Portekizli yıldız Simao Sabrosa, eski takımına karşı forma giydi. Mücadele öncesinde "Gol atarsam sevinmem" açıklaması yapan Simao, takımın tek golünü attı, sonrasında da sevinmedi.

Stat: Vicente Calderon

Hakemler: Jonas Eriksson, Markus Strömbergsson, Stefan Johannesson (İsveç)

Atletico Madrid: Courtois, Godin, Juanfran, Mario Suarez, Filipe Luis, Gabi, Perea, Koke (Dk. 84 Saul) , Salvio (Dk 81 Alvaro), Adrian (Dk 62 Pizzi), Falcao

Beşiktaş: Cenk, İbrahim Toraman, Sivok, Egemen, Veli, Necip (Dk. 80 Edu), Ernst, Fernandes, Simao, Quaresma (Dk. 46 İsmail), Mustafa Pektemek (Dk.73 Holosko)

Goller: Dk. 24 ve Dk. 27 Salvio, Dk. 37 Adrian (Atletico Madrid) Dk. 53 Simao (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ernst, Dk 78 İsmail (Beşiktaş)