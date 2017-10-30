Beşiktaş-Monaco maçını Paolo Tagliavento yönetecek

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş\'ın 4. haftada Fransa temsilcisi Monaco ile İstanbul\'da oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu\'ndan Paolo Tagliavento yönetecek.

Vodafone Park Stadı\'nda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00\'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento\'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yaparken, maçın dördüncü hakemi Riccardo Di Fiore, ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.