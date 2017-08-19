Beşiktaş metro kazısında 6 bin yıllık mezarlar bulundu

İstanbul, Beşiktaş’taki metro istasyonu kazılarında, 6.000 yıllık hocker (cenin) pozisyonda iskeletler ve kremasyon urne mezarlar bulundu.

Beşiktaş’ta metro istasyonu için yapılan ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından sürdürülen arkeolojik kazılarda, Neolitik döneme tarihlenen yuvarlak planlı taş dizileri ile cenin pozisyonunda gömülmüş iskeletler bulundu. Paylaşılan fotoğraflardan birinde üç bireyin birlikte gömüldüğü ve iskeletlerden birinin başının yanında mezar hediyesi olarak taş balta konulduğu görülüyor.

Erman Ertuğrul'un Arkeofili'de yer alan haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzeleri yaptığı açıklamada, kent tarihine ışık tutan yeni kalıntıların açığa çıkarıldığını belirtti ve şöyle dedi;

“Müzemiz Başkanlığında Beşiktaş Metro İstasyonu’nda sürdürülen arkeolojik kazılarda kent tarihine ışık tutan yeni kalıntılar açığa çıkartıldı. Yuvarlak planlı taş dizileri, hocker pozisyonda iskeletler ve kremasyon urne mezarlar tespit edildi. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Geçtiğimiz yıl 19. yüzyıla ait kalıntılar bulunmuştu

Geçtiğimiz sene Beşiktaş Meydanı’nda birkaç farklı noktada devam eden metro kazılarında 19. ve 20. yüzyıllara tarihlenen tarihi kalıntılar bulunmuştu. Kalıntıların olduğu tabakada ayrıca bazı yer döşemeleri ve arnavut kaldırımı da bulunmuştu. Çıkan mimari kalıntıların ve eserlerin hepsinin ayrı ayrı belgelendiği, kazı çalışmalarının müze denetiminde yürütüldüğü bildirildi.

20. yüzyıl başına tarihlenen yer döşemelerinin ve duvarların, zaman içinde oldukça tahrip olması bir plan vermemesi üzerine koruma kurulu bu kalıntıların korunmasına gerek duymadı. Bunun üzerine arkeolojik kazılar daha derine ve daha eskiye doğru devam ettirildi.

Neolotik döneme ulaşıldı

Bu sene devam eden arkeolojik kazılarda ise Neolitik döneme tarihlenen yeni bulgulara rastlandı. Yaklaşık 6000 yıllık olduğu düşünülen kalıntılar arasında, yuvarlak planlı taş dizileri ve mezarlar yer alıyor.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, “Yenikapı’daki buluntulardan sonra İstanbul tarihinde bir boşluk oluşmuştu. Bilmediğimiz bir dönem vardı. Şimdi bu boşluğu Beşiktaş ile dolduracağız. İnanılmaz heyecanlandım. Beşiktaş gibi İstanbul’un merkezinde olması müthiş bir keşif. Dairesel yapılar tipik Trakya yerleşim biçimi. Demir çağına kadar bunu görüyoruz. MÖ 4.000 olduğunu tahmin ediyorum. Buluntular devam ettikçe tarihleme kesinlik kazanacaktır.”