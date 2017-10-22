Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında galibiyet arıyor

Artık lige dönme zamanı

Ryan Babel\'in yerine kim oynayacak?

3 futbolcu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00\'de başlayacak ve Mete Kalkavan tarafından yönetilecek.

ARTIK LİGE DÖNME ZAMANI

Devler arenasında bu sezon çıktığı 3 maçta da galip gelen siyah-beyazlılar, 9 puan ile grubundaki liderliğini sürdürüyor. Ancak Şampiyonlar Ligi\'nin tersine Süper Lig\'de çıktığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkartan Kara Kartallar, bir anda lider Galatasaray\'ın 8 puan gerisine düştü.

Bu süreç içinde Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin de dahil olduğu futbolcuların maç seçip seçmediği tartışması geçen haftaya adeta damgasını vurdu. Hele ki çok kötü oynanan Gençlerbirliği maçından sonra Monaco deplasmanındaki harika oyunla gelen galibiyet \'maç seçiyorlar\' düşüncesinin kesinleşmesine bile sebep oldu ve ligde kaybedilen puanların, kapanması zor rakamlara yaklaşması yönetimin ve teknik direktör Şenol Güneş\'in harekete geçmesine yol açtı. Monaco maçından sonra oyuncularla motivasyon ağırlıklı toplantılar yapan tecrübeli teknik adam artık dikkatlerini lige de çevirmeleri gerektiğini öğrencilerine anlattı. Güneş, Şampiyonlar Ligi\'nin futbolcu için en güzel vitrin olduğunu ama bu vitrinde sürekli yer alabilmeleri için de lig şampiyonluğunun şart olduğu futbolcuların kafasına yeniden işledi. 3 gündür süren motivasyon turlarından sonra hem Şenol Güneş hem de yönetim futbolcuların grupta 9 puana ulaşmanın da rahatlığı ile artık lige daha fazla konsantre olacaklarından son derece emin.

RYAN BABEL\'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş\'ta Medipol Başakşehir karşısında Ryan Babel dışında cezalı futbolcu bulunmuyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kırmızı kart gören Hollandalı oyuncu, cezalı olduğu için Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş\'in Babel\'in yokluğunda kime görev vereceği son üç günün en çok merak edilen konusu. Tecrübeli hocanın sol kanattaki ilk alternatifinin Adriano olması bekleniyor. Brezilyalı oyuncuyu geçen sezon zaman zaman sol önde oynatan Güneş, Adriano\'yu Başakşehir maçında yine önde oynatabilir. Şenol Güneş\'in sol ön için 2\'nci alternatifi ise Lens olacak. Ancak Lens\'in oynaması durumunda Quaresma\'nın da yerinin değişecek ve sol tarafa geçecek olması bu ihtimali biraz daha ikinci plana itiyor. Quaresma önceki senelerde birkaç maçta sol tarafta oynamış ve başarısız olmuştu. Hem Quaresma hem Lens\'in aynı anda sahada olmasının takım savunmasını zayıflatacağı düşüncesi de Lens\'in oynamasını azaltan ihtimallerden biri daha olarak görülüyor.

Beşiktaş\'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Adriano ve Cenk Tosun şeklinde çıkması bekleniyor.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3\'er sarı kartı bulunan Caner Erkin, Medel ve Tosic yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 10\'uncu hafta karşılaşması olan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.