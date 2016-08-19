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Spor

Beşiktaş Mario Gomez'in alternatifi için rotayı Ukrayna'ya çevirdi

Dinamo Kiev'de forma giyen Kongolu futbolcu Dieumerci Mbokani İstanbul'a geldi

19 Ağustos 2016 13:36

Alman forvet Mario Gomez'in takımdan ayrılmasıyla forvet arayışları bulunan son şampiyon Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen Kongolu futbolcu Dieumerci Mbokani'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcuyla yapılacak görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş'ın yeni forveti Mbokani olacak.

30 yaşındaki golcü oyuncunun gündüz saatlerinde siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken, daha sonra şehri de gezerek İstanbul hakkında fikir alacağı kaydedildi.

Kariyerinde Anderlecht, Standard Liege, Monaco, Wolfsburg ve Dinamo Kiev gibi takımlar bulunan forvet oyuncusu, 35 kez giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması ile de 16 gol attı.

 

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