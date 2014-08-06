Beşiktaş Manuel Lanzini'yle resmen ilgileniyor

Arjantin takımı River Plate’in ikinci başkanı Matias Patanian sözleşmesi sona erecek Manuel Lanzini’yle Beşiktaş’ın resmen ilgilendiğini duyurdu. Matias Patanian, son görüşmelerden sonra kesin olarak teklif edilen rakamların yarın ellerinde olacağını söyledi.

Eurosport'un haberine göre; Matias Patanian'ın katıldığı radyo programında, seneye sözleşmesi sona erecek olan Manuel Lanzini'den River Plate'in kar elde etmek istediği, aksi takdirde takımdan bedelsiz ayrılabileceği vurgulandı.



Bu sezon sadece Daniel Villalva'yı satarak 1,5 milyon dolar kazanan River Plate'in, Manuel Lanzini için en az 10 milyon dolar isteyeceği düşünülüyor.



Bu arada Beşiktaş 'ın teklifiyle ilgili yorum yapan River Plate taraftarlarının çoğunluğunun Manuel Lanzini'nin gitmesine sıcak baktığı görüldü.