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Spor

Beşiktaş mali kriterleri karşıladığını UEFA'ya bildirdi

Beşiktaş, mali kriterleri yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor

03 Temmuz 2016 21:02

Geçtiğimiz ay geçmişe dönük borçlarını kapatmak için yaklaşık 90 milyon lira ödeme yapan siyah-beyazlılar, mali kriterleri karşıladığını UEFA'ya beyan etti.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, mali kriterleri yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Eurosport'un haberine göre, UEFA organizasyonlarında yarışabilmek için vadesi geçmiş borcu bulunmaması gereken siyah-beyazlılar, haziran ayında yüklü miktarda ödeme yaptı. Yönetim bu 1 ay içinde yaklaşık 90 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

Bu parayla oyuncuların geçmiş dönemden alacaklarını kapatan yönetim, vadesi gelen diğer ödemelerini de tamamlayarak mali kriterlere uyulduğuna dair belgeleri UEFA'ya gönderdi.

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Beşiktaşmali kriterleri yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor

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