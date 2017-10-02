Beşiktaş maçında 'uğultu' nedeniyle oyundan çıkan Timo Werner'in hastalığı belli oldu

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda oynanan Beşiktaş’ın RB Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ‘kulaklarındaki uğultu’ nedeniyle rahatsız olan ve sahayı terk eden Timo Werner’in boyun omuru kas sistemi ve çene eklemi bölgesindeki kilitlenmeden dolayı sorun yaşadığı anlaşıldı.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada önce kulak tıkacı isteyen, ardından 32’nci dakikada rahatsızlığı katlanılmaz seviyeye gelince oyundan çıkan Alman golcünün yaşadığı sorunun kas sistemi ve çene ekleminden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bundesliga’da takımının Köln’ü konuk ettiği karşılaşmada da forma giyemeyen Werner’in 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Almanya’nın Kuzey İrlanda ve Azerbaycan’la oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.