T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş maçında sahaya girmişti; UEFA'dan kedi kararı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i sahasında ağırladığı maçta sahaya kedi girmişti

07 Haziran 2018 12:33

UEFA, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i sahasında ağırladığı maçla ilgili kararını açıkladı. UEFA, Bayern Münih maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

En çok merak edilen müsabakada sahaya giren kedi için ceza verilip verilmeyeceğiydi.

UEFA, Bayern Münih maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 34 bin euro para cezası verdi.

ETİKETLER

beşiktaşuefakedi kararıbayern münihŞampiyonlar Ligi34 bin Euro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24