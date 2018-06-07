Beşiktaş maçında sahaya girmişti; UEFA'dan kedi kararı

UEFA, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i sahasında ağırladığı maçla ilgili kararını açıkladı. UEFA, Bayern Münih maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

En çok merak edilen müsabakada sahaya giren kedi için ceza verilip verilmeyeceğiydi.

UEFA, Bayern Münih maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 34 bin euro para cezası verdi.