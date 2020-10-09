Beşiktaş lisanslarını dondurduğu oyunculara 52 milyon TL ödeyecek

Beşiktaş; Douglas, Mirin ve Lens’in ardından Boyd’un da lisansını dondurdu. Siyah-beyazlılarda, ocak ayına kadar kesin olarak kullanılamayacak oyuncuların faturası tam 52 milyon TL!
FIFA Kuralları gereği bu 4 ismi eskiden olduğu gibi alt yapı takımıyla çalışması için Fulya’daki tesislere gönderemeyen, en fazla takımın yanındaki sahada çalıştırabilen yönetimin, Ocak ayına kadar kesin olarak kullanamayacağı oyuncuların kulübe faturası ağır oldu.
Lisansı çıkartılmayan oyuncuların maaşı
Jeremain Lens’in maaşı - 2.2 milyon Euro
Tyler Boyd’un maaşı - 1.2 milyon Euro
Isimat-Mirin'in maaşı - 1.2 milyon Euro
Douglas'ın maaşı - 1 milyon Euro
Bu futbolcuların sezon sonuna kadar durumu değişmezse kulübün kasasından toplam 5.6 milyon Euro çıkacak.
Boyd’un sözleşmesi 2023’te; Lens, Douglas ve Mirin’in de sözleşmeleri 2022’de sona erecek. (Fanatik)