Beşiktaş lisanslarını dondurduğu oyunculara 52 milyon TL ödeyecek

Beşiktaş; Douglas, Mirin ve Lens’in ardından Boyd’un da lisansını dondurdu. Siyah-beyazlılarda, ocak ayına kadar kesin olarak kullanılamayacak oyuncuların faturası tam 52 milyon TL!

FIFA Kuralları gereği bu 4 ismi eskiden olduğu gibi alt yapı takımıyla çalışması için Fulya’daki tesislere gönderemeyen, en fazla takımın yanındaki sahada çalıştırabilen yönetimin, Ocak ayına kadar kesin olarak kullanamayacağı oyuncuların kulübe faturası ağır oldu.

Lisansı çıkartılmayan oyuncuların maaşı

Jeremain Lens’in maaşı - 2.2 milyon Euro

Tyler Boyd’un maaşı - 1.2 milyon Euro

Isimat-Mirin'in maaşı - 1.2 milyon Euro

Douglas'ın maaşı - 1 milyon Euro



Bu futbolcuların sezon sonuna kadar durumu değişmezse kulübün kasasından toplam 5.6 milyon Euro çıkacak.

Boyd’un sözleşmesi 2023’te; Lens, Douglas ve Mirin’in de sözleşmeleri 2022’de sona erecek. (Fanatik)