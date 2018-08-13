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Spor

Beşiktaş, Linz maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

13 Ağustos 2018 17:14

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme turunda perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.  Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-;Beyazlı ekip, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın saat 18.30\'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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