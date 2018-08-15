Beşiktaş, Linz deplasmanında sürprize yer vermek istemiyor

Beşiktaş ve Şenol Güneş\'in Avrupa istatistiği

Ali DANAŞ - LİNZ / DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında LASK Linz deplasmanına çıkıyor.

Yarın akşam Linzer Stadı\'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:45\'te başlayacak ve Karadağ Futbol Federasyonu\'ndan Nikola Dabanovic tarafından yönetilecek. Dabanovic\'in yardımcılıklarını Jovica Tatar ve Aleksandar Djikanovic yaparken, 4\'üncü hakem Vojin Vojinovic olacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı\'nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel\'in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor. Karşılaşmanın en az 2 farklı Linz lehine sonuçlanması halinde play-off\'a kalan ekip Avusturya temsilcisi olacak. Linz\'in 1-0 yenmesi halinde ise uzatma dakikaları ve skor değişmediği takdirde penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Linz karşılaşmasına kadroda ufak çaplı bir revizyon yaparak başlaması bekleniyor.

B36 Torshavn maçları ve Akhisar Belediyespor mücadelesinde stoper mevkisinde görev alan Necip Uysal\'ın yerine yeni transfer Enzo Roco\'yu koyması beklenen Güneş\'in stoper ikilisini Pepe ve Roco\'dan kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.Sağ ve sol bekte değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın defans hattı Gökhan Gönül-Pepe-Roco-Caner\'den oluşacak.

Orta sahada Medel ve Tolgay Arslan\'ın önünde yine Oğuzhan Özyakup oynarken sağ açıkta Lens, sol açıkta da Ryan Babel görev alacak. Son iki maçta bekleneni veremeyen Cyle Larin\'in de yedeğe çekilmesi ve Vagner Love\'ın onbirde başlaması beklenen bir diğer değişiklik.

Beşiktaş\'ın yarın akşam için muhtemel onbiri Tolga-Gökhan Gönül-Pepe-Roco-Caner-Medel-Tolgay-Lens-Oğuzhan-Babel ve Vagner Love şeklinde.

BEŞİKTAŞ VE ŞENOL GÜNEŞ\'İN AVRUPA İSTATİSTİĞİ

Beşiktaş, LASK Linz rövanşı ile Avrupa Kupalarında 208\'inci mücadelesine çıkacak.

Geride kalan 207 maçta 80 galibiyet alıp 83 kez yenilen siyah beyazlılar 44 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. 207 maçta 274 gol atan kara kartallar kalesinde 294 gol gördü.

Beşiktaş\'ta 4\'üncü sezonunu geçiren Şenol Güneş siyah beyazlıların başında en çok Avrupa kupası maçına çıkan teknik direktör konumunda.

Lask Linz maçı ile 30\'uncu Avrupa maçına çıkacak olan Güneş\'in geride kalan 29 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor. Siyah Beyazlılar Şenol Güneş dönemindeki 29 maçta 50 gol atıp 40 gol yedi.