Beşiktaş, Linnes'e 'bonservisini al, biz anlaşırız' çağrısı yaptı

Beşiktaş, sağ bek transferi için çok önemli iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. Roma'nın sağ bek Davide Santon'dan bonservis istemesi, Beşiktaş'ı alternatiflere yönlendirdi. Nazım Sangare'ye takas önerisi yapıldı, Martin Linnes'e de "Bonservisini al gel, biz anlaşırız" garantisi verildi.

PAOK maçında yaşanan sağ bek faciasından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın önceliği Romalı Santon. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan bek için kulübü bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise böyle bir transfer planına sıcak bakmıyor.



Kartal'ın transfer gündeminde olan isimlerden biri, Galatasaray'da geçen sezon fazla şans bulamayan Martin Linnes. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray'dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz" dediler.

Geçen sezon Galatasaray'ın bir süre lisansını askıya aldığı Linnes, daha sonra yaşanan sakatlıklar üzerine yeniden takımda forma şansı bulmayı başarmıştı. Ancak yeni sezon için ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.