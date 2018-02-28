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Spor

Beşiktaş, Lens'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

28 Şubat 2018 20:53

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sunderland\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens\'in satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP\'a yapılan açıklamada, \"07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens\'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır\" denildi.

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