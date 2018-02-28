Beşiktaş, Lens'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sunderland\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens\'in satın alma opsiyonunu kullandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP\'a yapılan açıklamada, \"07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens\'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır\" denildi.