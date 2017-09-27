Beşiktaş, Leipzig karşısında ilk yarıyı önde kapattı

Beşiktaş - RB Leipzig: 2-0 (İlk Yarı Sonucu)



Gökhan HEBEPÇİ / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya Federasyonu)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Dusko Tosic, Pepe, Gary Medel, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun

RB LEİPZİG: Gulacsi, Ilsanker, Orban, Upamecano, Halstenberg, Keita, Demme, Sabitzer, Forsberg, Augustin, Werner (Dk. 32 Klostermann)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Orban, Dk. 15 Keita (Leipzig), Dk. 17 Caner (Beşiktaş)

GOLLER: Dk. 11 Babel, Dk. 43 Talisca (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2\'nci maçında Alman ekibi RB Leipzig\'i konuk eden Beşiktaş, Babel ve Talisca\'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0\'lık üstünlükle kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta Talisca ile kaleci arasında kaldı ve top kornere gitti.

11\'inci dakikada soldan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Cenk Tosun, topu Babel ile buluşturdu. Topa bekletmeden düzgün bir vuruş yapan Babel kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

16\'ncı dakikada Caner\'in sağ çaprazdan kullandığı frikik barajdan sekerek kornere çıktı.

17\'nci dakikada Leipzig kontra atağında rakibini düşüren Caner Erkin sarı kartla cezalandırıldı.

20\'nci dakikada Alman takımı ilk şutunu Keita ile bulurken, top farklı şekilde auta çıktı.

22\'nci dakikada Alman ekibinde Sabitzer\'in ceza sahasından şutunu Fabri kurtardı. Dönen topu ise Medel taça attı.

25\'inci dakikada Leipzig ilk kornerini kullanırken, içeri yapılan ortaya kimse dokunamadı.

31\'inci dakikada ikili mücadelede yerde kalan Talisca, saha kenarındaki tedavisinin ardından oyuna döndü.

34\'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilsanker\'in vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

43\'üncü dakikada Quaresma\'nın şık çalımın ardından yaptığı yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Talisca takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı 2-0\'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

MAHMUT USLU\'YA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesi Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu\'ya tepki gösterdi.

ALMAN BASINI BÜYÜLENDİ

Karşılaşmayı takip etmek için İstanbul\'a gelen Alman basın mensupları, maç öncesi tribünlerin tezahüratlarını uzun uzun telefonlarıyla kaydetti. Bazı basın görevlilerinin de Beşiktaş marşlarında tempo tuttuğu görüldü.

EVİNDE 99\'UNCU MAÇ

Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarındaki 99\'uncu iç saha maçını Leipzig ile oynadı. Bu maçlarda rakiplerine 51 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23\'ünden beraberlik ve 24\'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

