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Bilim / Teknoloji

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu akşam TFF Hasan Doğan Kamp Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

15 Ağustos 2018 02:56

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu akşam TFF Hasan Doğan Kamp Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching ile başlayan antrenmanda pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programı sonrası 3 takım halinde yarım sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 13.00\'de özel uçakla Linz\'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 20.00\'de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 19.30\'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

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