Beşiktaş, Larin'in bonservis bedelini belirledi

Beşiktaş Yönetimi, bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Cyle Larin için bonservis ücretini belirledi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

Kartal, Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon Euro'ya transfer etmişti. Larin son milli maçta Bermuda'ya karşı hattrick yapmıştı.