Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Rafael'den açıklama

Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı yönündeki haberleri, sosyal medya hesabından yalanladı.

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Lyon ile olan kontratının bitimine 1 yıl kalan Brezilyalı sağ bek Rafael'in Beşiktaş'a anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu bilgileri kimden alıyorlar merak ediyorum" şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İngiliz devi Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.