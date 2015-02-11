Beşiktaş kupaya veda etti, Kayserispor 'devam' dedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde, Kayserispor, Beşiktaş'ı Anıl'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.

Stat: Bş. Bld. Kadir Has



Hakemler: Özgür Yankaya, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Öğretmenoğlu(4. Hakem)



Beşiktaş: Cenk, Serdar, Atınç, Ersan, Motta, Necip, Atiba, Kerim, Tolgay, Uğur, Mustafa



Yedekler: Günay, Pedro, Eslem, Oğuzhan, Sosa, Olcay, Demba Ba



Teknik Direktör: Slaven Bilic



Kayserispor: Kamran, Berkay, Cüneyt, Serkan, Abdullah, Anıl, Alper, Ömer, Murat, Mijailovic, Bobo



Yedekler: Kayacan, Çağlar, Mehmet, Barış, Biseswar, Sinan, Turgut



Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme



Gol: Anıl (Dk.39 Pen.)

Karşılaşmanın önemli anları

14. dakikada Bobo'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Bayram'ın yerden vuruşunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Motta'nın şutunda kaleci Aghayev topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Kayserispor öne geçti. Uğur Boral'ın ceza sahasında Ömer Bayram'ı düşürmesi sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Anıl Taşdemir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45. dakikada Kayserispor defansından seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Necip Uysal'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

51. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdullah Durak'ın vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

62. dakikada Anıl Taşdemir'in ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti.

70. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında altı pas içinde müsait pozisyondaki Sinan Bakış'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Demba Ba'nın yaklaşık 22 metre mesafeden kullandığı serbest atışta top defansa çarparak kornere gitti. Köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak avuta gitti.

87. dakikada Kerim Koyunlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda kaleci Aghayev meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazanarak, adını çeyrek finale yazdırdı.