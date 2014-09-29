Beşiktaş Kulübü'nün 'tamamen asılsız' dediği kaza, gerçek çıktı

Beşiktaş İnönü Stadyumu inşaatında çalışan Ali Babuca adlı işçinin asansör boşluğundan düşüp yaralandığını aktaran habere, Beşiktaş Spor Kulübü'nden yalanlama geldi. Ancak Ali Babuca, on metre yükseklikten düştüğünü ve bel omurlarındaki üç kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ali Babuca, beton dökmeye hazırlanırken, bir işaret ve parlatıcı sinyal olmadığı için asansör boşluğundan düştüğü iddiasını yineledi.



Ayrıca Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Babuca için verilen epikriz raporunda, Babuca’nın on metre yükseklikten düştüğü, bel omurlarındaki üç kemik kırıldığı için ameliyat edildiği ifade ediliyor.



Rapora göre Babuca, BJK’nin iddia ettiği gibi üç gün sonra değil, 11 gün sonra taburcu edildi. Ayrıca, “iş başı yaptığı” ileri sürülen Babuca için 19 Aralık 2014 tarihine kadar istirahat raporu verildi. Yine Babuca, şu an İstanbul ’da değil, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki evinde yatıyor.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün iddiaları ve gerçekler

Beşiktaş: Haberde bahsedilen yerde asansör olmadığından doğal olarak asansör boşluğu da bulunmamaktadır.

Gerçek: İşçi Ali Babuca’nın asansör boşluğundan düştüğü bilgisi, avukatı Özgür Yılmaz’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusunda yer alıyor. Bu dilekçe üzerine savcılık, 2014/129046 numarasıyla soruşturma başlattı. Babuca, o gece saat 03.00’te uykudan kaldırıldığını, beton aracına vardığında etraf karanlık olduğu, şerit çekilmediği ve bir parlatıcı sinyal bulunmadığı için üçüncü katta bulunan asansör boşluğundan yere düştüğünü belirtiyor. Ayrıca Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği’nin Epikriz Raporu’na göre Ali Babuca, 8 Eylül’de ‘düşme’ tanısıyla hastaneye getirildi. Babuca, alınan hikayesinde, on metre yükseklikten düştüğünü anlattı.

Hastane raporları 'kaza olmadı' açıklamasını yalanlıyor

Beşiktaş: Haberde konu edildiği gibi, üçüncü kattan düşerek bel kırılması ile sonuçlanan herhangi bir kaza da meydana gelmedi.



Gerçek: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Epikriz Raporu’na göre Ali Babuca’nın L2, L3 ve L5 adı verilen bel omurlarında kırık saptandı. Bunun üzerine Babuca, 11 Eylül’de ameliyata alındı ve birden çok ameliyat edildi.

Beşiktaş: Üç gün müşahade altında tutulduktan sonra da yürüyerek hastaneden taburcu edildi.



Gerçek: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Epikriz Raporuna göre Ali Babuca, iddia edildiği gibi üç gün sonra değil, tam 11 gün sonra, 19 Eylül’de taburcu edildi.

Beşiktaş: İşçimizin herhangi bir şikayeti olmadığı gibi, raporlu olarak memleketinde dinlendikten sonra tekrar işe başlatıldı.



Gerçek: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’na gönderdiği yazıya göre Ali Babuca’ya 19 Aralık 2014’e kadar istirahat verildi. Raporun türü olarak ‘İş kazası’ ifadesi yer aldı. Ayrıca kaza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’na da bildirildi. Babuca, Radikal’e yaptığı açıklamada, şu an Adıyaman’ın Kahta ilçesinde olduğunu kaydediyor.

Beşiktaş: İsmi geçen şahıs gece vardiyasında çalışan bir işçi olduğundan, belirtildiği gibi 03.00’da uykudan uyandırılması diye bir işlem doğru değildir. Gece vardiyasında işçiler toplam 8 saat çalışmakta ve gündüz saatlerinde istirahate çekilmektedir. İşçinin geç saatlere kadar çalıştırıldığı ve gece vardiyası için de yeniden işe başlatıldığı iddiası tamamen uydurmadır.

Gerçek: Ali Babuca’nın bu açıklamaları avukatı Özgür Yılmaz’ın suç duyurusunda yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Arena inşaat çalışmaları sırasında bir işçinin asansör boşluğuna düşerek belinin kırıldığı yönündeki haber tamamıyla asılsız olduğunu açıklamıştı.