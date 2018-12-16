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Spor

Beşiktaş Kulübü: "E.Y. Malatyaspor'a yapılan saldırıyı kınıyoruz"

İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasında gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı

16 Aralık 2018 21:12

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor\'un kulüp binasında gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
\"E.Y. Malatyaspor\'un Orduzu Pınarbaşı\'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Silahlı saldırı sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralının olmaması teselli olmuştur.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri en şiddetli şekilde kınar, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.\"

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