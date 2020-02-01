Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i resmen duyurdu

Beşiktaş, Ganalı orta saha/forvet Kevin Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki Ganalı yıldızı siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."

Fiorentina'nın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt ve Barcelona kulüplerinde oynadı.