Beşiktaş, Kenan Karaman transferi için bekleyecek

Kenan Karaman kimdir? Hoffenhaim altyapısında yetişen Kenan Karaman, 2014-2018 yılları arasında Hannover 96 forması giydi. 2018 yılında Fortuna Düsseldorf transfer olan 26 yaşındaki forvet, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor. Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 15 maça çıkan Kenan, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. A Milli takım formasını 17 kez giyen Kenan Karaman, fileleri 4 kez havalandırdı.