Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Kayserispor\'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri\'nde zaman zaman yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü.

Antrenman öncesi futbolcularla saha ortasında uzun bir toplantı yapan Şenol Güneş, toplantının ardından bu kez Caner Erkin ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam antrenmanın sonlarına doğru Vida ile de ayrıca ilgilendi ve Hırvat futbolcuya takımdan ayrı çabukluk çalışması yaptırdı.

Isınma koşuları sonrası güçlenme hareketleri ile başlayan çalışma dar alanda yapılan çift kale maç ile devam ederken, bire bir adam geçme ve şut çalışması ile sona erdi. Dizindeki sakatlığı devam eden Adriano ile teknik direktör Şenol Güneş\'ten özel izin alan Atiba idmana katılmadı.

Siyah-Beyazlı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman görüntüler

- Şenol Güneş - Caner konuşma

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