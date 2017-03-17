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Spor

Beşiktaş kasasını doldurmaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor

17 Mart 2017 21:02

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında 3. olarak veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, bu kupada son 8 takım arasına kaldı ve 1 milyon avroyu daha kasasına koydu. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan elde edeceği gelir 35 milyon avroyu geçecek. 

Beşiktaş'ın bu sezon yayın geliri hariç, UEFA'dan almaya hak kazandığı para 17 milyon 750 bin avro oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı olarak 12 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet (1,5 milyon avro) ve 4 beraberlik (2 milyon avro) ile 15,5 milyon avro gelir elde etti.

Yayın geliri

Siyah-beyazlıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 507 milyon avroya çıkan yayın geliri havuzundan alacağı pay ise henüz netleşmedi. 

2015-2016 sezonunda Galatasaray, 482,8 milyon avroluk yayın hakkı geliri pastasından 17,881 milyon avro almıştı.

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