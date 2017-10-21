Beşiktaş, Kartal Yuvalarına bir yenisini daha ekledi

Ahmet Nur Çebi: \"Derbi inşallah Beşiktaş\'a yarayacak şekilde sonuçlanır\"

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş Kulübü, 89. Kartal Yuvası\'nı İçerenköy Carrefour Alışveriş Merkezi\'nde açtı.

Açılışa 2.Başkan Ahmet Nur Çebi, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican ve davetliler katıldı. Kurdela kesiminden sonra mağazayı gezen Çebi ve Mican basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir maçını kazanmaları gerektiğini söylerken, yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için \"İnşallah Beşiktaş\'a yarayacak şekilde sonuçlanır\' dedi.

\"DERBİ İNŞALLAH BEŞİKTAŞ\'A YARAYACAK ŞEKİLDE SONUÇLANIR\"

Çebi, \"Kartal Yuvalarının 89.\'sunu açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Bütün Beşiktaşlıları bize destek vermek için Kartal Yuvası ve stada davet ediyoruz. Şu veya bu maç önemli demeyenlerdenim. Benim için 17 takım da değerli. Hangi takımın nasıl top oynayıp oynamadığını ancak lig sonunda değerlendirebiliriz. Burada itiraf ediyorum; dün akşam bir Göztepe-Alanyaspor maçı seyrettim. Hepimizin ders çıkartması gereken, düşük bütçeler alan futbolcuların çok başarılı olduğunu seyrettim. Bununla gurur duydum. Tabii bunlardan ders çıkarmamız lazım. Dolayısıyla küçük maç, büyük maç. Bütün takımları önemseyerek devam edeceğiz. O formayla sahaya çıkan futbolcunun maç seçme hakkı yok. Başakşehir de önemli ancak diğerleri de önemli.Futbolcuların maç seçmesi konusunda sabit fikirli değilim. Ancak böyle bir şey varsa seçmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece kendi takımım için değil. Her futbolcu kendi taraftarları için giydiği formanın hakkını her maçta ayrı ayrı vermeli.Derbi inşallah Beşiktaş\'a yarayacak şekilde sonuçlanır\" dedi.

Kartal Yuvalarından Sorumlu yönetici Hüseyin Mican ise, \"Burası 89 oldu. Anadolu Yakası\'ndaki yapılanmamız bitmek üzerek. 1

veya 2 ilave daha olabilir. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Satışlar da iyi. Yaklaşık 3 aylık süreç içinde 230 bin rakamlarına geldik. Geçen seneye kadar sayıları verene kadar toplam satışlarımız ve bizim sattıklarımızı ilave ederek söylüyorduk. Bu sene hedeflerimiz daha büyük olduğu için direkt taraftarın sırtına geçirdiği sayıyı veriyoruz. Hedefimiz de 500 bin\" diye konuştu.

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