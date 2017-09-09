Beşiktaş, Karabük deplasmanında 3 puanı tek golle kaptı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, 68'inci dakikada Dusko Tosic'in atıldığı ve Oğuzhan Özyakup'un penaltı kaçırdığı maçta Ryan Babel'in 79'da attığı golle Karabükspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Özeti

'1 Karabük'te güneşli bir gün, hava güzel... Karşılaşmaya Karabükspor başladı.

'5 Beşiktaş'ta Dusko Tosic, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

'7 Negredo'nun sağ ayakla yaptığı ortaya Anderson Talisca voleyle vurdu ancak şutu zayıf kaldı.

'10 Negredo'nun ince pasında Talisca kaleciyle karşı karşıya kaldı, ters ayağı olan sağ ayakla yaptığı vuruşta kaleci Rybka gol izni vermedi.

Editörün yorumu: Beşiktaş'ta Negredo etkili bir başlangıç yaptı. Her hücumda yer alan İspanyol golcü, takım oyununda da oldukça başarılı. Siyah-beyazlı formayla ilk 3 maçtaki performansıyla beğeni toplayan Pepe ise hatalar yapıyor, bazı pozisyonlarda geri dönerken yavaş kalıyor.

'13 Caner'in serbest vuruştan yaptığı ortaya güzel yükselen Pepe'nin yaptığı kafa vuruşu, az farkla auta gitti.

'16 Siyah-beyazlı futbolcuların kaleci Rybka'ya yaptığı pres, Ukraynalı eldivenin sürekli olarak hata yapmasına sebep oluyor. Negredo ve Talisca, etkili pres yapıyor.

'21 Editörün yorumu: Bu dakikalarda Karabükspor da maça dahil olmaya başladı. Bordo-lacivertli ekip, 3. bölgede etkili olamasa da, ilk 15 dakikaya göre topla daha sık oynuyor ve pas yapıyor.

'22 Talisca, Caner'in güzel pasında ceza sahası içinden iyi pozisyon alarak bir vuruş yaptı ancak Papp, Brezilyalı futbolcunun önüne yatarak topu engelledi.

'25 Oğuzhan'ın gollük pasında Babel vurdu, kaleciyi geçen topu Dany kafayla kornere uzaklaştırdı! Siyah-beyazlılar, kornerden etkili bir gol pozisyonu yaratamadı.

'28 Editörün yorumu: Karabükspor henüz etkili bir gol pozisyonu üretememiş olsa da, sık sık hücum yapan Beşiktaş'a göre topla oynama oranı oldukça başarılı. Beşiktaş yüzde 52 topla oynarken, Karabükspor da 48 oranla rakibinin çok gerisinde kalmıyor.

'31 Tanase, ceza sahasında çok iyi pozisyonda topla buluştu ancak dar açıya sahip olan futbolcu, topu yan ağlara nişanladı. Beşiktaş kalecisi Fabri, gözüne gelen güneş nedeniyle topun kaleye geldiği pozisyonlarda zor anlar yaşıyor.

'33 Caner Erkin'in ortasına Jeremain Lens kafayla vurdu, top üstten auta gitti.

'43 Editörün yorumu: Karabükspor'da Tanase oldukça etkili bir performans sergiliyor. Bordo-lacivertli ekipte herhangi bir oyuncunun kötü oynadığını söylemek zorken, Tanase'nin başarılı performansına ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçta ikinci yarı, Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

'47 Beşiktaş'ta Talisca yerde kaldı, siyah-beyazlılar kaleyi cepheden gören bir noktadan, ceza sahası çizgisinin çok yakınından Talisca'yla serbest vuruş kullanacak...

Talisca'nın vuruşu barajdan sekti. Tosic'in kestiği topta Alvaro Negredo kafayla vurdu, kaleci Rybka kolay bir kurtarış yaptı.

'55 Karabükspor'da Grozav yerine Skulason oyuna dahil oldu.

'57 Beşiktaş penaltı kazandı. Yatabare, topa elle dokunduğu için sarı kart gördü. Dany de itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

'59 Oğuzhan, penaltıyı üstten auta vurdu.

'60 Beşiktaş'ta Lens'in yerine Ricardo Quaresma oyuna dahil oldu.

'67 Editörün yorumu: İlk yarıda oldukça organize ataklar geliştiren Beşiktaş, ikinci yarıda yine organize atak geliştirmesine rağmen sıkça topu ileriye şişiriyor.

Seleznov'un uzaktan yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

'68 Tosic, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Beşiktaş, sahada 10 kişi.

'71 Matej Mitrovic, Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.

'75 Editörün yorumu: Karabükspor, 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında oldukça etkili bir oyun sergiliyor. Siyah-beyazlı ekip, konsantrasyonunu tamamen kaybetmiş durumda. Beşiktaş'ın orta sahası çok yorgun görünürken, Karabükspor'un orta ve ileri alandaki oyuncuları çok istekli oynuyor.

'79 Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup'un müthiş pasında topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, Karabükspor karşısında öne geçti: 0-1.

'82 Gabriel Torje çok sert bir şut çıkardı, top az farkla auta gitti.

Karabükspor'da Poko'nun yerine İlhan Depe oyunda.

'83 Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu, oyundan çıkan isim Talisca.

'86 Necip Uysal, İlhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

'87 Editörün yorumu: Oğuzhan, penaltı kaçırmış olsa da '50 milyon'a transfer olur' şakalarının gerçek olabileceğini ispatlar nitelikte bir oyun sergiliyor. Milli futbolcunun pasları oldukça ince, saha görüşü de oldukça başarılı. Johan Cruyff'ün 'Top ayağına gelmeden önce düşünen futbolcu' tanımının karşılığını veriyor.

'90 Beşiktaş'ta Caner Erkin de sarı kart gördü.

Seleznov, müthiş bir vuruş yaptı. Beşiktaş kalecisi Fabri, aynı güzellikte karşılık verdi.

'90+3 Babel, tek başına zorladığı pozisyonda gole yaklaştı ancak dar açıdan yaptığı vuruş zayıf kaldı.

Karşılaşma sona erdi.