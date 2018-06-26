Beşiktaş, Kamerunlu forvet Aboubakar ile anlaştı

T24 Spor

Beşiktaş, daha önce Porto’dan bir yıllığına kiralayarak renklerine bağladığı Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’la prensipte anlaştı. Aboubakar’ı ‘b planı’ olarak tuttuğu belirtilen siyah beyazlı yönetimin, akşamüstü Bony ile görüştüğü ancak anlaşılamaması üzerine sakatlığı bulunan Kamerunlu oyuncuya döndüğü belirtildi. Aboubakar, siyah beyazlı takımda yeniden 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen, eski Beşiktaşlı Cenk Tosun da taraftarlara müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Aboubakar ile birlikte oynadıkları dönemden bir fotoğrafını paylaşan Tosun, "Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

Vincent Aboubakar?

22 Ocak 1992'de Kamerun'un Yaounde şehrine dünyaya gelen Aboubakar, profesyonel kariyerine 2009 yılında memleketinin Cotonsport takımında başladı ve 18 yaşında ilk kez giydiği A takım formasıyla 15 maçta attığı 7 golle şehrin genç kahramanı olarak dikkatleri çekti.

Tottenham gibi Premier Lig ekiplerinden de teklif almasına rağmen Avrupa’daki kariyerine Fransa’da başlamayı tercih edip 2010'da Valenciennes’in yolunu tuttu.

Üç yıl Valeciennes forması giyen Aboubakar, 2013 yılında bir başka Fransız ekibi Lorient'e transfer oldu.

Lorient formasıyla başarılı bir dönem geçiren Aboubakar, 2014 yılında ise 3 milyon avro karşılığımda Porto'ya katıldı. 2010 yılından bu yana Kamerun Milli Takımı'yla 43 maça çıkıp 13 gol atan 24 yaşındaki santrfor, geride bıraktığımız 2 sezonda Porto formasını terletti.