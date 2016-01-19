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Spor

Beşiktaş kaleyi Ukraynalı Boyko'ya emanet edecek!

Ukraynalı kaleci için 3 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor

19 Ocak 2016 22:06

Kaleci arayışlarıyla transfer dönemine damga vuran Beşiktaş Ukraynalıfile bekçisi Denys Boyko için yaptığı uzun süreli girişimlerden sonuç almayı başardı.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ın yeni kalecisi boyko oluyor. Siyah beyazlılar, Ukraynalı file bekçisiyle anlaşma sağladı. 

Bir süredir yeni kalecisini belirlemek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş Yönetimi, transferde sona geldi.
Siyah beyazlılar, Dnipro'dan Denys Boyko ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın, Ukraynalı kaleci için 3 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Siyah beyazlılar 28 yaşındaki Deny Boyko'ya ise bu sezonun sonuna kadar 350 bin Euro, 2016-17 sezonu için 900 bin Euro, 2017-18 ve 2018-19 sezonu için 1 milyon Euro, son sezon için ise 950 bin Euro ödeyecek.

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