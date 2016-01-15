Beşiktaş Teknik Direktörü: Görüşülen kalecilerden biri Boyko

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Görüşülen kalecilerden bir tanesi Boyko, bu doğru ama olabilir de hiç olmayabilir de" dedi.

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları 1461 Trabzon maçından sonra transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Sakatlık yaşamadan maç kazanarak gitmek bizim için önemli. Kupada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Düşündüğümüz anlamda sonuçlar alacağımızı biliyoruz. Önemli olan ligdeki müsabakalarımız. Mersin İdmanyurdu karşısında kazanmamız ve oyun olarak da biraz daha üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Arkasından gelecek maçlara kadar daha iyi olacağımıza inanıyorum."

"Görüşülen kalecilerden biri Boyko"

Güneş, kaleci transferinde geç kalıp kalmadıklarıyla ilgili bir soruya, "Kaleci alınabilir, alınmayabilir. Geç kalınmış diye bir şey söz konusu değil. Transferin teknik, ekonomik ve idari tarafı var. Tabii alınmasını istiyoruz" cevabını verdi.

Yönetim kurulunun görüşmelerini sürdürdüğünü anlatan siyah-beyazlı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadroda sayısal bir sıkıntımız var. Transfer için iki tane mevki söyledik. Transferi bekliyoruz. Kaleci transferi sezon başından beri söylediğimiz bir şeydi. Birçok oyuncuyla konuşuluyor, hepsinde pürüz çıkıyor. Devre arasında böyle olması normal. Tabii transferler erken olsaydı daha iyi olurdu. Görüşülen kalecilerden bir tanesi Boyko, bu doğru ama olabilir de hiç olmayabilir de."

"Sakatlıklar çok ciddi gözükmüyor"

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Köybaşı'nın son durumuyla ilgili soruya Güneş, "Necip'in de kısmen bir sıkıntısı oldu. İkisinin de durumu çok ciddi gözükmüyor. İnşallah sorun yoktur. Sıcağı sıcağına tam anlamıyla bilemeyiz. Yarın bir kez daha bakacağız" cevabını verdi.

Şenol Güneş, İsmail Köybaşı'nın oyundan çıkmasının ardından sol bekte Olcay Şahan'ın görev yaptığının hatırlatılması üzerine, "Geçen karşılaşmada da oynattım. Maçın gidişine göre buna ihtiyaç doğdu. Olcay'ın geriden oyuna iyi katılıp çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hücuma katılım olarak belki bugün en iyilerden bir tanesiydi" şeklinde konuştu.

1461 Trabzon ümidini kaybetmedi

1461 Trabzon Teknik Sorumlusu Aşkın Dilli, Beşiktaş'a karşı oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Siyah-beyazlı ekibin gücünü bildiklerini aktaran Dilli, "Oyunu birinci bölgede oynayıp, hızlı çıkmaya çalıştık. Zaman zaman bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum. Son dokunuşları yapmada, pasın şiddetini ayarlamada sıkıntı yaşadık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar mücadele olurdu. Oyuncularım müthiş istekliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Grupta iki maçlarının kaldığını anımsatan Dilli, "Kalan maçlarımızdan birini kazandığımızda gruptan çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.