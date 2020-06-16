Beşiktaş kalesine yeni aday; Stanislav Kritsyuk

Loris Karius'un ayrılmasından sonra kalesini Ersin ve Utku'ya emanet eden Beşiktaş'ta yeni sezon için kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Krasnodar'la sözleşmesi bitecek olan Stanislav Kritsyuk oldu.

Yerli ve yabancı birçok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek.

Takımın içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hiç bir şekilde bonservis ödemeyi düşünmeyen transfer kurmayları, dikkatini tamamen boşa çıkacak veya uygun maliyetle kiralanabilecek kalecilere çevirmiş durumda.

Psv'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hâlâ kiralama seçeneği üzerinde duruyor.

Kritsyuk yeni aday

Bu arada Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi.

30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah-beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kaydettiği öğrenildi.

Yönetim, Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak.

Kritsyuk kimdir?

Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi. (DHA)