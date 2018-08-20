Beşiktaş kaleci transferinde mutlu sona yakın

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Transfer sezonunun bitmesine 11 gün kala kadrosuna kaleci, forvet arkası ve Negredo\'nun satılması halinde santrfor takviyesi yapacak olan Beşiktaş\'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Görüşmeler doğrultusunda kaleci transferini bitirmeye yakın olan siyah beyazlılar, Liverpool\'un Alman kalecisi Loris Karius\'u kadrosuna katmak üzere. Yaklaşık bir haftadır Liverpool\'dan Loris Karius, Real Madrid\'ten Kiko Casilla ve Southampton\'dan Fraser Forster ile temas halinde olan transfer komitesi dün ve bugün yapılan görüşmelerden sonra Karius transferini bitirmeye oldukça yaklaştı.

Beşiktaş\'ın yeni kalecisinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.