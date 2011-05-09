Beşiktaş kafilesi için İstanbul Emniyeti özel tim hazırladı!

T24 - Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olayların 'Sarı Selim' lakablı amigo Selim Kurtulan tarafından başlatıldığı ileri sürüldü. İstanbul il sınırına yollanan 100 kişilik tim, operasyon için hazır bekletildi. Bursa’ya, gerekirse takımı almak üzere özel ekibin otele gönderileceği bildirildi.



Bursa Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 7 yıl aradan sonra Beşiktaşlı taraftarların Atatürk Stadı’nda maçı izlemesini sağlayacak kararın ardından önceki gün yaşanan olaylar Türkiye’nin gündemine oturdu. Milliyet gazetesinde







Maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının yarattığı sokak terörünün arka planındaki ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.



Ulaşılan bilgilere göre, ligin ilk devresinde Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu Bursaspor maçı öncesinde Dolmabahçe’de yaşanan olaylardan sonra gerginleşen ortamın yeniden yumuşatılması için atılan adım yeterli olmadı.



Futbol liglerindeki kritik maçlarda, deplasmana giden takımın taraftarlarıyla ev sahibi kentin emniyet birimlerinin bilgilendirilmesi uygulaması çerçevesinde İstanbul Emniyeti, yola çıkan otobüslerdeki Beşiktaş taraftarları hakkında Bursa Emniyeti’ne ayrıntılı bilgi vererek, destek gerekip, gerekmediğini sordu. Bursa Emniyeti’nin desteğe ihtiyaç olmadığı yönündeki yanıtı sonrasında Beşiktaş kafilesi ve taraftarları ayrı ayrı yola çıkarıldı.





Polis hedef alındı



Beşiktaş takımı, Yalova’da Beşiktaşlı olan Vali Osman Çapalı tarafından karşılandı ve Bursa il sınırına kadar “güvenli biçimde” götürüldü. Siyah-beyazlı ekip, kente geldikten sonra Holiday Inn Oteli’ne yerleşti.



Ancak maçın başlamasına saatler kala Atatürk Stadı çerçevesinde toplanan Bursasporlu taraftarlar doğrudan polisi hedef alan eylemlere başladı. Bu olaylarla ilgili oteldeki Beşiktaş kafilesine bilgi gelince yöneticiler telaşlandı. Bursa Emniyeti ile yapılan görüşmeler sonrasında polis yetkilileri, konuk takımın otelden çıkmasında ve stada gidişinde sakınca gördü.





Beş saat mahsur kaldılar



Yaklaşık beş saat otelde mahsur kalan kafiledeki yönetici Ertunç Soğancıoğlu, İstanbul Emniyeti ile temasa geçerek yaşananları aktardı. Beşiktaş’ın otelde zorunlu ikameti sonrasında, gelişmeler İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a iletildi. Çapkın’ın talimatı sonrasında, ihtiyaç olması halinde Bursa’ya giderek Beşiktaş kafilesini alıp, kente geri getirmek için özel ekip hazırlandı.



Çevik Kuvvet Şubesi bünyesindeki Özel tim, Akut ve Toma araçlardan oluşan 100 kişilik özel ekip İstanbul’un il sınırına gönderilip olası operasyon için hazır bekletildi. Bu arada, yine Bursa Emniyeti ile bağlantı kuran İstanbul Emniyeti, gerekmesi halinde ekip gönderileceğini bildirdi.

Bursa Emniyeti, maçın iptal edildiğinin açıklanması sonrasında Beşiktaş kafilesini deniz yoluyla İstanbul’a gidiş için kentten çıkardı. Takım kafilesini ve taraftarları, İstanbul il sınırında özel ekip karşıladı ve evlerine dağıttı.



Bu olaylar yaşanırken kent merkezinde kan gövdeyi götürdü. Bursa Emniyeti’nin halkla dayanışma uygulamaları çerçevesinde stattan polisleri çekme uygulaması, olaylara karışan Bursasporlu taraftarlarca kötüye kullanıldı.



“Sarı Selim” adıyla bilinen ve daha once de değişik suçlardan sabıkası olduğu belirtilen tribün lideri Selim Kurtulan’ın önceki günkü olaylarda aktif rol aldığı ve polise saldırının arkasında kendisinin olduğu öne sürüldü.



Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisi, “Bursa polisinin örnek uygulaması ne yazık ki suistimal edildi. Çıkan olaylar Beşiktaş’a yönelik değil, doğrudan emniyete yönelikti. Polisin rahat bırakması sonucunda taraftar grupları statta tüm hakimiyeti ele geçirdi. Tribünler istenildiği gibi yönlendirilmeye başlandı” değerlendirmesini yaptı.





Selim Kurtulan (Sarı Selim)







‘Herkes biliyordu’



Selim Kurtulan, yaşanan olayların tribün liderlerine mal etmemek gerektiğini ifade etti. Kurtulan, “Bu maçta olay çıkacağını 7 yaşındaki çocuk bile biliyordu. Olayları 2 bin 500 polis engelleyemedi, biz 4 tane tribün lideri nasıl engelleyeceğiz? Bizde böyle bir güç var mı? Aldığımız bilgileri göre o kişilerin amacı Beşiktaş taraftarını stada sokmamaktı. Orada bir tane Teksas grubundan üye göremezsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu hafta Bursa’da gerçekten güvenlik toplantısı olmadı. Bu hafta bizimle kimse konuşmadı” dedi.

Faturası ağır oldu

Çıkan olayların Bursa’ya faturası pahalıya maloldu. Esnafın zararının 1.5 milyon lira olduğu tahmin edilirken, polis, itfaiye ve belediyeye ait 8 aracın büyük hasar görmesi, yol kenarlarındaki reklam panolarının parçalanması, çöp konteynerlerinin yakılıp yıkılması ile biber gazı ve gaz bombasının bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi. Hasılatın da 2 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Yeşil- beyazlı ekibin sezonu 3. olarak tamamlayamaması halinde, yayın gelirlerinden de 3 milyon TL zarara uğrayacak.





‘Savaş iptal ettirdi’



Bursa’da çıkan olaylar, dış basında büyük yankı uyandırdı. İspanyol ve Portekiz medyası, Guti, Quaresma, Almeida, Simao ve Fernandes’ten dolayı yaşananlara geniş yer ayırdı. Marca gazetesi, “Meydan savaşı maçı iptal ettirdi. Guti’nin takımı Beşiktaş otelden çıkamadı” derken, AS ise olaylara polisin bile engel olmakta zorluk çektiğine değindi. Portekiz’in Abola gazetesi, “Bursa-Beşiktaş maçı öncesi 34 yaralı” başlığını attı. Record da Almeida, Quaresma, Simao ve Fernandes saldırılardan otel dışına çıkamadı” başlığını attı.