-Beşiktaş kadın ve çocuklar için yer ayırdı İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulaması çerçevesinde, Spor Toto Süper Lig 6. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile yapılacak maçta, Fiyapı İnönü Stadı'nda kadın ve çocuklar için toplam 1100 kişi kapasiteli yer ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni açık tribünde C 10-11-12 numaralı blokların kadın ve 16 yaş altı çocuklara ayrıldığı bildirildi. Kadın ve çocuk taraftarların, karşılaşmayı ücretsiz davetiye bilet ile izleyebilecekleri, davetiye biletlerinin, 13 Ekim Perşembe ve 14 Ekim Cuma günleri 11.00-17.00 saatleri arasında Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 'TFF Kadın ve Çocuk Gişesi'nden alınabileceği kaydedildi. Maç gününde de, davetiye bilet temininin aynı gişeden saat 13.00'e kadar yapılacağı ifade edildi. Davetiye bilet almak isteyen taraftarların TC kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanlarının fotokopisini getirmeleri, ayrıca stada giriş sırasında da gerçeğini ibraz etmeleri gerektiği, 16 yaş altı çocukların biletlerini yanlarında velileri olması durumunda alabilecekleri belirtildi.