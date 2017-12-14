Beşiktaş Kadın Futbol Takımının yeni sponsoru AVON oldu

Vodafone Park\'ta yapılan lansmana Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, AVON Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül,Beşiktaş yönetiminden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak ile Kadın Futbol Takımı katıldı.

Fikret Orman; \"Kadın futbolunda endüstriye örnek olacak bir anlaşma\"

Başkan Fikret Orman, imza töreninde yaptığı konuşmada; \"Beşiktaş olarak, birçok farklı branşta olduğu gibi, kadın futbol takımımızın orta ve uzun vadede daha büyük başarılar elde etmesi için de farklı projeler ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Kadın futbolu, destekleyici kurumlarla beraber, son dönemde artan seyirci ve medya ilgisiyle de dikkat çekiyor. Bu sistematik desteğin artışı gelecekte uluslararası başarıları da beraberinde getirecektir. Kadınların günlük hayatında önemli bir yer tutan AVON markasının Beşiktaş Kadın Futbol Takımı\'nın ana sponsoru olması, futbolun sadece erkek oyunu olmaktan çıkıp, daha geniş bir kitleye hitap etmesi özelinde farklılık yaratması açısından da önem taşıyor. Yıllar boyu kadın istihdamına farklı bir boyut katarak, kadınlarla birlikte büyüyen AVON markasının, kadın futboluna ve takımımıza yapacağı katkı, temelde tüm eko-sistem için büyük bir değer taşıyor. Futbol endüstrisine örnek olacak bu anlaşmada katkısı bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Avon ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladığımız için çok mutluyuz.\" dedi.

ORKUN GÜL: \"BİZ ERKEKLERİN FUTBOL KONUSUNDA DA KADINLARDAN ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR.\"

AVON Genel Müdürü Orkun Gül ise \"Avon olarak dünya çapında 6 milyondan fazla Temsilciye ek kazanç fırsatı sunan dünyanın en büyük ve en güçlü kadın ağına sahip şirketiyiz. Kuruluş hikayemiz; 1886 yılına, dünyada daha kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı, kadın çalışma oranının yok denecek kadar az olduğu bir döneme dayanıyor. Ancak biliyoruz ki, 1886 yılından bu yana çok yol katedilmiş olsa da, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarla var olmasının önünde bazı engeller hala mevcut. Bunların önemli bir bölümü de sporda, özellikle futbolda var.

Bir futbol tutkunu olarak şunu itiraf etmeliyim ki, benim bile bu projeye kadar kadın futbolu alanındaki bilgim oldukça kısıtlıydı. Ama bu takımlarda görev alan sporcularımızın profesyonelliğini, teknik yeteneklerini ve en önemlisi de bu sporu bu seviyede yapabilmek için gösterdikleri fedakarlık ve özveriyi görünce, futbol sevgim bir kat daha arttı.

Kadın futbolcular bu spora, güzellik, özveri, çalışkanlık, fedakarlık ve kararlılık katıyor. Benim gibi tüm futbolseverlerin centilmenlik, hırs, yardımlaşma gibi konularda kadın futbolculardan öğreneceği çok şey var. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı\'na sponsor olmaktan ve gelecekteki başarılara elele koşacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz.\" şeklinde konuştu.

Törende Kadın Futbol Takımının teknik ekibi ve oyuncuları, Avon ile imzalı formalarını paylaşarak bu sezon şampiyonluk sözü verdi.

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-Lansman detaylar ve konuşmalar

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA



