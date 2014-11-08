Beşiktaş-Kadıköy vapurundaki Kobanê eylemine 8 yıl hapis talebi

Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapurda, IŞİD kuşatması altında bulunan Kobanê için eylem yapan 10 kişi hakkında, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ile "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla 3 yıl 6'şar aydan, 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Ekim 2014 günü saat 10.45’te Beşiktaş İskelesi’nden Kadıköy İskelesi’ne hareket eden Şehit Sami Akbulut adlı yolcu vapurunun Kadıköy İskelesi’ne yanaştığı sırada vapurun üst katında bulunan 10 kişinin Suriye’nin Kobani bölgesinde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla, "Kobane halkı bizim için direniyor!-Halkların Demokratik Partisi" ibareli bez astığı belirtildi.

Zor kullanılarak eylemlerine son verildi

Grubun, "Kobane halkı yalnız değildir, Katil IŞİD Ortadoğu ’dan defol, Kobani’de savaşan kadınlara bin selam" şeklinde slogan attıkları belirtilen iddianamede, vapur iskeleye yanaştıktan sonra yolcuların vapuru boşalttığı ancak eylemcilerin vapuru terk etmemeleri nedeni ile olay yerine güvenlik görevlilerinin geldiği, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen şüphelilerin vapuru terk etmedikleri ve zor kullanılarak eylemlerine son verildiği ifade edildi.

Seyahat etme özgürlüklerinin kısıtlandığı yönünde tepkide bulundular

Saat 11.15’te Kadıköy İskelesi’nden hareket etmesi gereken yolcu vapurunun eylem nedeniyle 15 dakikalık gecikme yaşadığı kaydedilen iddianamede, vapura binmek için bekleyen vatandaşların şüphelilere yönelik seyahat etme özgürlüklerinin kısıtlandığı yönünde sözlü tepkide bulundukları anlatıldı.

Hukuka aykırı davranışla deniz ulaşım aracının hareket etmesini engellemek



"Şüphelilerin hukuka aykırı davranışla deniz ulaşım aracının hareket etmesini engellemek ve güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen izinsiz olarak gösteri düzenlemek suretiyle suç işlediği anlaşılmıştır" sözlerine yer verilen iddianamede, 10 kişi hakkında "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla 3 yıl 6’şar aydan 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Mahkeme serbest bırakmıştı

Olayın ertesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı’nca ifadeleri alınmış, 10 eylemcinin Kobani’de yaşanan olaylara dikkat çekmek için eylemi yaptıklarını ve gemiyi işgal etme amacı gütmediklerini söyledikleri öğrenilmişti.

Savcının, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçlamalarıyla şüphelilerin tamamını tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği olayda, şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.