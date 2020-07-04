Türkiye’de spor tarihi ve kültürü adına ilk spor müzesi özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi, dijital ortama taşındı.

Spor tarihine tanıklık eden Beşiktaş JK, 117 yıllık tarihini günümüz spor kültürüne kaynaklık etmek üzere hazırladığı çağdaş sergileri ile müze koleksiyonunu bilgi nesnesine dönüştürürken, ziyaretçi deneyimini esas alan uygulamaları ile konuklarını dijital dünyada keyifli bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Vodafone Park’ta iki kat üzerine yerleşmiş 1650 metrekarelik bir alanla Türkiye’nin en büyük spor müzesi olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK Müzesi, yalnızca futbol branşını değil, Kulüp bünyesindeki tüm spor dallarına ilişkin bilgiyi ziyaretçisiyle buluşturuyor. Müzede, Kulübün kronolojisi, 1902’den günümüze ziyaretçilere geçmişten günümüze yolculuk yapabilecekleri on yıllık zaman aralıkları ile ayrımlanmış alanlarda döneme ait bilgileri edinebilecekleri bilgi alanları, objeler ve dijital uygulamalar yer alıyor.

GBeşiktaş JK Müzesi, 50’den fazla dijital uygulama ile ziyaretçilere Kulübün spor dalları ile ilgili bilgiyi izleme ve etkileşimsel olarak deneyimleme olanağı da sunuyor. Beşiktaş JK Müzesi’ne dijital yolculuk yapmak isteyenler ‘Sanal Müze’ uygulamasıyla müzeyi ziyaret edebiliyor.