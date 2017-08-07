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Spor

Beşiktaş, Jeremain Lens transferi için ödenecek bedeli duyurdu

Hollandalı hücumcu, siyah-beyazlılardan senelik 2.2 milyon Euro garanti para kazanacak

07 Ağustos 2017 18:01

Beşiktaş, Sunderland forması giyen Jeremain Lens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlılar Lens'i bir yıllık kiralama bedeli olarak İngiliz kulübüne 1.5 milyon Euro ödeyecekken, sezon sonu satın alma opsiyonunun kullanılması halinde 4 milyon Euro kulübün kasasından çıkacak.

Hollandalı hücumcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya,

2017-2018 sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus

                35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro 

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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