Beşiktaş istedi, PSG transfer etti

Ligue 1 ekiplerinden Nice ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain (PSG) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Ben Arfa ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ben Arfa, imza töreninin ardından transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "PSG'ye imza atmaktan büyük bir gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Çocukluğumdan beri bu formayı giymeyi hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan PSG'nin Katarlı sahibi ve başkanı Şeyh Nasır el-Halifi ise "Ben Arfa gibi yetenekli bir oyuncuyu kulübümüze getirdiğim için mutluyum. Taraftarlara büyük seyir zevki verecek bir futbol oynayacağını düşünüyorum" di̇ye konuştu.